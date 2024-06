Gostja v oddaji Zajtrk s profilom bo v soboto, 15. junija, Dimitriya Dimitrova Wutti, voditeljica dvojezične Montessori skupnosti malčkov »Jaz in Ti« v Borovljah. Mama treh otrok, ki ima svoje korenine v Bolgariji, je ljubiteljica umetnosti in dobre kulinarike, navdušena popotnica in strastna zagovornica dvo-in večjezičnosti – saj tudi sama govori šest jezikov.

Zajtrk s profilom z Dimitriyo Dimitrovo Wutti bo v soboto, 15. junija, od 9.03–10.00 na programu Slovenskega sporeda ORF vodila urednica Daniela Topar.