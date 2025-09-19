To soboto: Daniel Rehsmann v oddaji »Zajtrk s profilom«

Tokratni gost bo raziskovalec in matematik Daniel Rehsmann, ki deluje na univerzah v Celovcu in na Dunaju. Njegovo raziskovalno delo je usmerjeno v mikroekonomijo, posebej ga zanima teorija iger.
Sodeloval je v mednarodnih institucijah, objavlja v znanstvenih revijah ter predava na konferencah doma in v tujini. Pred kratkim se je vrnil iz ZDA, kjer je predaval na univerzi v Južni Karolini.
V oddaji bo spregovoril o svojih izkušnjah iz tujine ter o tem, kako se študenti odzivajo na zahtevne teme in kaj se je sam naučil skozi proces poučevanja. Prav tako bo razkril, kako usklajuje delo in prosti čas.
Pogovor je vodil počitniški sodelavec David Rehsmann in prisluhnete mu ga lahko v soboto, 20. septembra, ob 9.00, na Slovenskem sporedu ORF.
