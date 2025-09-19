Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

To soboto: Daniel Rehsmann v oddaji »Zajtrk s profilom«

19.9.2025 Celovec Klagenfurt Novice
Tokratni gost bo raziskovalec in matematik Daniel Rehsmann, ki deluje na univerzah v Celovcu in na Dunaju. Njegovo raziskovalno delo je usmerjeno v mikroekonomijo, posebej ga zanima teorija iger. Sodeloval […]

Tokratni gost bo raziskovalec in matematik Daniel Rehsmann, ki deluje na univerzah v Celovcu in na Dunaju. Njegovo raziskovalno delo je usmerjeno v mikroekonomijo, posebej ga zanima teorija iger.

Sodeloval je v mednarodnih institucijah, objavlja v znanstvenih revijah ter predava na konferencah doma in v tujini. Pred kratkim se je vrnil iz ZDA, kjer je predaval na univerzi v Južni Karolini.

V oddaji bo spregovoril o svojih izkušnjah iz tujine ter o tem, kako se študenti odzivajo na zahtevne teme in kaj se je sam naučil skozi proces poučevanja. Prav tako bo razkril, kako usklajuje delo in prosti čas.

Pogovor je vodil počitniški sodelavec David Rehsmann in prisluhnete mu ga lahko v soboto, 20. septembra, ob 9.00, na Slovenskem sporedu ORF.

Iz rubrike Napoved preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt