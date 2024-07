V oddaji »Zajtrk s profilom« slovenskega sporeda ORF gostimo tokrat Christiana Uraka, profesorja fizike in verouka na Zvezni gimnaziji in zvezni realni gimnaziji za Slovence v Celovcu, ki poučuje tudi na Dvojezični zvezni trgovski akademiji. Urak je tudi vodja naravoslovnega tedna, ki ga v poletnih počitnicah za otroke organizirajo v domu prosvete v Tinjah. 35-letnik iz Nagelč je strasten pevec in gledališčnik. Tudi o tem bo tekla beseda v zadnji oddaji »Zajtrk s profilom« pred poletnim odmorom. S Christianom Urakom bo govorila Jana Velik.

Zajtrk s profilom s Christianom Urakom bo v soboto, 6. julija, od 9.03–10.00 na programu Slovenskega sporeda ORF.