To soboto: Bertl Lipusch v oddaji »Zajtrk s profilom«

Vsestranski muzikant in kitarist Bertl Lipusch je igral pri številnih domačih glasbenih skupinah, kot so »Podjunski Zvoki« ali legendarni »Gojerji« oz. »Fantje iz Podjune«. Kot skladatelj pa je skozi desetletja ustvaril veliko število domačih viž in skladb. Bertl Lipusch se še dobro spominja, kako so nastale njegove največje uspešnice, na primer podjunska himna »Tam pod Peco sem doma« ali priljubljena pobožna pesem »Lepa nedelja«. Bil pa je tudi strasten gorski reševalec.