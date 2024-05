Pod geslom »Opus 50« praznuje Mešani pevski zbor Podjuna iz Pliberka letos zlati jubilej. Zadnjih 20 let ga zelo uspešno vodi Anja Kapun. Profesorica glasbe in nemščine, ki je doraščala v Konovecah pri Pliberku, živi z družino na Dunaju. Vsak drugi teden prihaja na vaje v Pliberk, kjer s svojim »srčnim zborom« ubira nove glasbene poti. Sad več kot 300.000 prevoženih kilometrov so številni uspešni glasbeni projekti in stilni koncerti. Eden od viškov je bil lansko leto, ko je »Podjuna« na natečaju avstrijske radiotelevizije ORF osvojila laskavi naslov »Zbor leta 2023«. Z Anjo Kapun bo zajtrkovala Marica Kušej.

Zajtrk s profilom z Anjo Kapun bo v soboto, 19. maja, od 9.03–10.00 na programu slovenskega sporeda ORF.