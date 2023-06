Gostja v oddaji »Zajtrk s profilom« bo v soboto, 3. junija, plesalka in kulturna menedžerka iz Podjune Mirjam Sadjak. Odbornica društva plesno koreografskega centra Pliberk (CCB), ki danes živi na Dunaju in v Berlinu, je med drugim odgovorna za produkcijo »Dolge noči plesa«. Festival sodobnega plesa si lahko vsako leto ogledamo na drugi lokaciji, letos se 17. junija ponovno vrača v svoj domači kraj Pliberk, kjer so ga prvič izvedli leta 2011. Z Mirjam Sadjak se bo pogovarjala urednica Slovenskega sporeda ORF Daniela Topar.

