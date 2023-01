V torek je v Celovcu prejela 44. Tischlerjevo nagrado Zahomčanka Milka Kriegl »za vso njeno skrb za slovensko ziljsko narečje in ziljsko nošo, za ohranjanje domačih šeg in navad ter za ljubeč odnos do tipične ziljske gradbene in stanovanjske arhitekture«. Iz aktualnih raz­logov bomo v soboto, 28. januarja, ponovili oddajo »Zajtrk s profilom«, v kateri je bila novopečena Tischlerjeva nagrajenka gostja 3. julija 2022. Vse, kar je treba vedeti o Ziljski dolini in tamkajšnjih ljudeh, šegah in navadah, izvemo pri njej. Ima zelo dober čut in posluh za jezik, kar ji je bilo v korist tudi, ko je bivala v tujini. V enourni oddaji bo med drugim povedala več o potovanjih, ljubezni do kulture in umetnosti ter o povezanosti z domačim krajem in ljudskim izročilom. Pogovor vodi Miran Kelih.

Zajtrk s profilom: sobota, 28. januar, 9.03–10.00, Slovenski spored ORF