»Če hočemo, se lahko od naše mladine mnogo naučimo,« je prepričana pedagoginja Sonja Koschier, ki poučuje slovenščino in zborovsko petje na Višji šoli Šentpeter in na Pedagoški visoki šoli Viktor Frankl v Celovcu. Digitalne medije vidi predvsem kot novo priložnost in možnost za nov način posredovanja snovi. O velikem številu učencev iz Slovenije na naših srednjih šolah meni, da povsem pozitivno vplivajo na jezikovno podobo. Leta 2015 je prvič kandidirala za Zelene v občinskem svetu v Celovcu, danes kot občinska odbornica aktivno sooblikuje prihodnost koroške prestolnice. Sonjo Koschier gosti Alexander Mak

Zajtrk s profilom z Sonjo Koschier bo v soboto, 23. septembra, od 9.03–10.00 na programu slovenskega sporeda ORF.