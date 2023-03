Na deželnozborskih volitvah je z volilnim združenjem Team Kärn­ten dosegel izreden uspeh, stranka Gerharda Köferja je osvojila pet mandatov v koroškem parlamentu in eno teh mest bo zasedel Franc Jožef Smrtnik, sedanji podžupan Železne Kaple. Kar dve mandatni dobi, od leta 2009 do 2021, je bil župan občine, lani je podlegel na volitvah socialdemokratski konkurentki. Politika pa je le del njegovega razgibanega življenja. Že nad 20 let je za Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov v Kmetijski zbornici, je strasten lovec. Še posebno pri srcu mu je petje. Franca Jožefa Smrtnika v »Zajtrku s profilom« gosti Jurij Perč.

Oddaja Zajtrk s profilom bo v soboto, 18. marca, od 9.03–10.00, gost bo Franc Jožef Smrtnik. Oddaji lahko prisluhnete na radijski frekvenci Slovenskega sporeda ORF.