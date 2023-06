Znani pregovor »kdor poje, zlo ne misli« priča o tem, da je petje povezano z dobrosrčnostjo in dobro voljo. Potemtakem mora biti Jokej Logar zelo dober človek. Res je po značaju rad nasmejan, ne samo kadar poje. Z 12 leti je začel prepevati pri cerkvenem zboru na Suhi, je ustanovni član in pevec Okteta Suha. Jokej je odločen in pobuden, ko gre za ohranitev slovenske besede, za uveljavljanje človekovih pravic, zlasti pravic koroških Slovencev. Rojen na gorski kmetiji v Gradičah na Suhi je kmalu spoznal, da raje prevzema odgovornost, kot pa jo oddaja, bodisi pri samostojnem slovenskem političnem gibanju bodisi kot član predsedstva NSKS ali pa kot govornik ljudske iniciative proti povišanju pristojbin za kanal. Pred davnimi leti je moderiral jutranje oddaje pri Radiu Korotan, še danes ga vidimo in slišimo na raznih odrih. V oddaji Zajtrk s profilom bo odgovarjal na vprašanja Alexandra Maka.

Zajtrk s profilom z Jokejem Lograjem bo v soboto, 17. junija, od 9.03–10.00 na programu slovenskega sporeda ORF.