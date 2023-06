Martin Ressmann iz Ledinc je od oktobra 2019 poslovodja in glavnopoklicni predsednik upravnega odbora Posojilnice Bank. Slovenska banka je na nedavnem občnem zboru predložila pozitivno bilanco za poslovno leto 2022. Posojilnica je prvič po združitvi leta 2016 imela operativni dobiček. Obeti za letos so zelo dobri. Ressmann je že več kot 40 let zaposlen v slovenskem bančnem sektorju. V oddaji Zajtrk s profilom bo izkušeni bančnik spregovoril o razburkanih časih zaradi slabih naložb na Hrvaškem in v Sloveniji, pa tudi o prodaji poslopij v Pliberku in Železni Kapli, ki je bila pravilna in potrebna. Bil je blagajnik pri SKD Jepa-Baško jezero in član moškega zbora, vendar je to dejavnost opustil po prerani smrti sina, ki je v 15. letu starosti podlegel zahrbtni bolezni.

Zajtrk s profilom bo v soboto, 1. julija, od 9.03–10.00 na programu slovenskega sporeda ORF.