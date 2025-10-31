To soboto: Marian Schuster v oddaji »Zajtrk s profilom«

Na veliko gospojnico letos je Marian Schuster obhajal svojo 70-letnico. Nad 30 let kot duhovnik dnevno spremlja v Beljaku bolnike in umirajoče in to na vseh oddelkih, od najmanjših nedonošenčkov v neonatologiji pa do ostarelih na geriatriji. Za poklic duhovnika se je navdušil že v mladosti. Teologijo je študiral v Salzburgu. Izobrazbo v bolnišnični pastorali je opravil v Heidelbergu. Življenjska pot ga je po bivanju na gori Atos spet pripeljala nazaj na Koroško, kjer se še danes z vnemo posveča spremljanju ljudi v najtežjih trenutkih življenja. Smrt mu je ob delu skoraj dnevna spremljevalka. Urednik Niko Kupper se bo v oddaji Zajtrk s profilom, v soboto, 1. novembra na praznik vseh svetih, ob 9.00, pozanimal pri Marianu Schustru o zanimivi življenjski poti, posebnem delu, razmišljanju o družbenem odnosu do smrti in pomenu ritualov.