Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

To soboto: Marian Schuster v oddaji »Zajtrk s profilom«

31.10.2025 Beljak Villach Novice
Praznikoma primerno smo povabili tokrat v studio Slovenskega sporeda ORF dolgoletnega dušnega pastirja v deželni bolnišnici v Beljaku.
Foto: ORF/Rulitz

Na veliko gospojnico letos je Marian Schuster obhajal svojo 70-letnico. Nad 30 let kot duhovnik dnevno spremlja v Beljaku bolnike in umirajoče in to na vseh oddelkih, od najmanjših nedonošenčkov v neonatologiji pa do ostarelih na geriatriji. Za poklic duhovnika se je navdušil že v mladosti. Teologijo je študiral v Salzburgu. Izobrazbo v bolnišnični pastorali je opravil v Heidelbergu. Življenjska pot ga je po bivanju na gori Atos spet pripeljala nazaj na Koroško, kjer se še danes z vnemo posveča spremljanju ljudi v najtežjih trenutkih življenja. Smrt mu je ob delu skoraj dnevna spremljevalka.  Urednik Niko Kupper se bo v oddaji Zajtrk s profilom, v soboto, 1. novembra na praznik vseh svetih, ob 9.00, pozanimal pri Marianu Schustru o zanimivi življenjski poti, posebnem delu, razmišljanju o družbenem odnosu do smrti in pomenu ritualov.

Iz rubrike Napoved preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt