Kulturnik in zborovodja iz Škocjana je letos vigredi praznoval 70. življenjski jubilej. Veroučitelj v pokoju in nekdanji predsednik Slovenske glasbene šole bo med drugim spregovoril o svojih izkušnjah in doživetjih kot pevovodja raznih pevskih zborov in sestavov ter o svoji ljubezni do slovenske ljudske pesmi. Izvedeli pa bomo tudi več o njem osebno. Z Božom Hartmannom bo, v soboto, 7. decembra ob 9.03, govoril Miran Kelih.