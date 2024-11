To soboto: Andi Smrtnik v oddaji »Zajtrk s profilom«

V oddaji »Zajtrk s profilom« slovenskega sporeda ORF tokrat gostimo Andija Smrtnika, predsednika društva ABCČ – Središče za obšolsko oskrbo. 30-letni Andi Smrtnik je nepogrešljiv steber članske ekipe košarkarskega kluba KOŠ Celovec. V majici KOŠ-a igra že 17. leto. Posredovati mladim ljubezen do slovenščine in športa mu je srčna zadeva. Pedagog in športnik z Obirskega tudi rad poje in je član vokalne skupine Oktakord. Tudi o tem bo tekla beseda v oddaji »Zajtrk s profilom«. Z Andijem Smrtnikom bo govorila Jana Velik v soboto, 23. novembra ob 9.03.