Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

To nedeljo: Vincenc Gotthardt v oddaji »Zajtrk s profilom«

30.5.2026 Celovec Klagenfurt Novice
Marca leta 1926 je izšla prva številka slovenskega časopisa Nedelja. Ob 100 letnici tednika krške bo gost v oddaji »Zajtrk s profilom« glavni urednik tega časnika Vincenc Gotthardt.

Novinar z dušo in srcem iz Dul v Ziljski dolini od leta 1991, torej že 35 let soustvarja uspešni časopis, ki je v stoletnem razvoju oral ledino na številnih področjih in ob uvajanju novosti ostal zvest poslanstvu pobudnikov. Gost ne oblikuje le tednika krške škofije, je tudi nadarjen likovni ustvarjalec samouk, ki je v svoji knjigi »Sacra Carinthia« objavil upodobitve vseh koroških cerkva. Ukvarja pa se tudi zasebno s fotografijo in je tudi nagrajeni literarni ustvarjalec. O svojem poklicnem in zasebnem delu, visokem jubileju časopisa in poslanstvu ter načrtih bo med drugim spregovoril kot gost v tokratni oddaji »Zajtrk s profilom« v nedeljo, 31. maja, ob 9.00 v slovenskem sporedu ORF. Gostitelj pa bo tokrat urednik Niko Kupper. Ponovitev oddaje bo v sredo, 3. junija, ob 9. uri, v slovenskem sporedu ORF.

Iz rubrike Napoved preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt