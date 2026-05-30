To nedeljo: Vincenc Gotthardt v oddaji »Zajtrk s profilom«

Novinar z dušo in srcem iz Dul v Ziljski dolini od leta 1991, torej že 35 let soustvarja uspešni časopis, ki je v stoletnem razvoju oral ledino na številnih področjih in ob uvajanju novosti ostal zvest poslanstvu pobudnikov. Gost ne oblikuje le tednika krške škofije, je tudi nadarjen likovni ustvarjalec samouk, ki je v svoji knjigi »Sacra Carinthia« objavil upodobitve vseh koroških cerkva. Ukvarja pa se tudi zasebno s fotografijo in je tudi nagrajeni literarni ustvarjalec. O svojem poklicnem in zasebnem delu, visokem jubileju časopisa in poslanstvu ter načrtih bo med drugim spregovoril kot gost v tokratni oddaji »Zajtrk s profilom« v nedeljo, 31. maja, ob 9.00 v slovenskem sporedu ORF. Gostitelj pa bo tokrat urednik Niko Kupper. Ponovitev oddaje bo v sredo, 3. junija, ob 9. uri, v slovenskem sporedu ORF.

