To nedeljo: Tomaž Mihelič v oddaji »Zajtrk s profilom«

9.5.2026 Celovec Klagenfurt Novice
Tokrat bo gost v oddaji Zajtrk s profilom Tomaž Mihelič, član legendarne slovenske skupine »Sestre«.

Nekaj dni pred začetkom Pesmi Evrovizije na Dunaju se bo pevec, moderator in pisatelj spomnil nepozabnega evrovizijskega nastopa skupine Sestre leta 2002, ko so s pesmijo »Samo ljubezen« zaznamovale evropski oder. Sicer pa boste izvedeli tudi nekaj o socialnem angažmaju Tomaža Miheliča v Afriki in o njegovem potovanju po Jakobovi poti, o katerem je napisal tudi knjigo. Poleg raznih osebnih in življenjskih izkušenj pa bo gost urednika Dominika Hudla prav na materinski dan podal tudi svoje misli o vlogi žensk. Radijska oddaja se bo kot vselej začela ob 9.03. 

