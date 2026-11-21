Kulturni dom KUMST v Žitari vasi letos praznuje trideseto obletnico, tamkajšnji kulturni dom pa ima precej daljšo zgodovino. Prvič so ga odprli leta 1912. Med vojno je pogorel, po njej so ga ponovno zgradili, leta 1960 pa je izgubil dovoljenje za prireditve. Leta 1989 se je začelo novo poglavje, ko so ustanovili društvo KUMST – Kulturni most oz. Kulturbrücke. Njegov predsednik je bil naš tokratni gost. Z njim smo se med drugim pogovarjali o tem, kako je kulturni dom KUMST zaznamoval tudi njegovo zasebno življenje, pa o MoPZ Trta, Bališu ter o prireditvi v kulturnem domu KUMST »30 let KUMST - Pogled nazaj«, s katero bodo v petek, 27. 9., ob 19. uri obeležili trideseto obletnico kulturnega doma KUMST. Z njim bo govoril Simon Rustia.

