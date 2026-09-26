Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

To nedeljo: Mija Janesch v oddaji Zajtrk s profilom

26.9.2026 Tinje Tainach Novice
Gostja v oddaji »Zajtrk s profilom« bo v nedeljo, 27. septembra, Mija Janesch, nova direktorica Katoliškega doma prosvete Sodalitas v Tinjah. S prvim julijem je 38-let­na koroška Slovenka nasledila dolgoletnega rektorja Jožeta Kopeiniga, ki je ustanovo vodil od leta 1968.


Mama dveh hčerk, ki z družino živi v Šentjakobu v Rožu, je odraščala v Celovcu, del mladosti je preživela v Ameriki, po maturi na Slovenski gimnaziji pa je študirala na Dunaju, v Južni Ameriki in na Karibih. Od leta 2021 je delala pri katoliški prosveti (Katholisches Bildungswerk), kjer je organizirala prireditve na teme »politično izobraževanje, integracija, migracija in socioekonomsko zapostavljene skupine«. Danes je kulturna in socialna antropologinja odgovorna za vsebinsko in finančno delovanje Tinjskega doma. Z njo se bo v nedeljo, 27. septembra, ob 9.03 pogovarjala urednica Slovenskega sporeda ORF Daniela Topar.

Iz rubrike Napoved preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt