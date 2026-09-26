To nedeljo: Mija Janesch v oddaji Zajtrk s profilom



Mama dveh hčerk, ki z družino živi v Šentjakobu v Rožu, je odraščala v Celovcu, del mladosti je preživela v Ameriki, po maturi na Slovenski gimnaziji pa je študirala na Dunaju, v Južni Ameriki in na Karibih. Od leta 2021 je delala pri katoliški prosveti (Katholisches Bildungswerk), kjer je organizirala prireditve na teme »politično izobraževanje, integracija, migracija in socioekonomsko zapostavljene skupine«. Danes je kulturna in socialna antropologinja odgovorna za vsebinsko in finančno delovanje Tinjskega doma. Z njo se bo v nedeljo, 27. septembra, ob 9.03 pogovarjala urednica Slovenskega sporeda ORF Daniela Topar.