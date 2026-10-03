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To nedeljo: Marija Jurič Pahor v oddaji Zajtrk s profilom

3.10.2026 Celovec Klagenfurt Novice
Marija Jurič Pahor, rojena Korenjak iz Šmarjete v Rožu, se je v svojem raziskovalnem delu osredotočila na manjšine, narodno identiteto, pa tudi na spomin v povezavi s travmami.

Promovirana sociologinja je najprej raziskovala na Slovenskem znanstvenem inštitutu v Celovcu. Leta 1989 se je preselila v Trst, kjer je sodelovala s Slovenskim raziskovalnim inštitutom. Dodobra 15 let je znanstvena svetnica na Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani. Pred kratkim je pri Mohorjevi založbi izdala knjigo z naslovom »Med krukastim in kljukastim križem – koroški Slovenci v času zgodnjega nacizma«. V njej osvetljuje vzpostavljanje nacizma na Koroškem, ki ni sovpadalo le s stopnjevanjem diskriminacije koroških Slovencev, temveč – že pred anšlusom – z načrtnim podžiganjem teženj po odstranitvi vsega, kar je bilo povezano s slovenskim jezikom in kulturo. V nedeljo bo gostja v oddaji Zajtrk s profilom, pogovor bo vodil Miran Kelih.

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