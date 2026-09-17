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To nedeljo: Jože Wakounig v oddaji »Zajtrk s profilom«

17.9.2026 Celovec Klagenfurt Novice
Najprej ni hotel v gimnazijo na Plešivec, ker se je videl kot kovač. Nato je hotel postati duhovnik, vendar je postal  prepoznaven in nepozaben profesor latinščine na Slovenski gimnaziji – Jože Wakounig.
Jože Wakounig

Pred kratkim je »Pep« iz velike, zavedne Kovačeve družine v Mlinčah praznoval svojo 85-letnico rojstva. Jože Wakounig je častilec Tischlerjeve oporoke, torej Slovenske gimnazije in Narodnega sveta koroških Slovencev, predvsem njegovih temeljev, ki da so slovenstvo, demokracija, samostojno politično zastopanje in krščanstvo. Vse življenje se je politično zavzemal za uresničitev pravic koroških Slovencev, bodisi kot predsednik Narodnega sveta bodisi kot dolgoletni občinski odbornik kotmirške Enotne liste. Več kot tri desetletja je poučeval latinščino na Slovenski gimnaziji, za leto dni je prevzel celo vodstvo šole. Ob začetku novega šolskega leta bo spregovoril o šolskem utripu v davnih časih, o odprtih manjšinskih vprašanjih, pa tudi o življenju kot vdovcu. Prvi Zajtrk s profilom po poletnem odmoru bo vodil Alexander Mak.

Oddaji lahko prisluhnete v nedeljo, 21. septembra, med 9. in 10. uro na valovih slovenskega sporeda ORF.

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