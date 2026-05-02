To nedeljo: Franz Boschitz v oddaji »Zajtrk s profilom«

Z majem se oddaja Zajtrk s profilom spet seli na prvotno oddajno mesto – na nedeljo. Naš nedeljski gost bo dolgoletni sodnik na okrajnem sodišču v Pliberku Franz Boschitz. S 1. majem se je sodniški predstojnik v Pliberku in Železni Kapli po 32 letih upokojil. S tem bodo vsa tri dvojezična okrajna sodišča na Koroškem ostala brez sodnika, ki bi znal slovensko. Na razpis za mesto sodnika ali sodnico v Pliberku se namreč ni prijavil nihče, zato bodo obravnave na uradno dvojezičnih sodiščih v prihodnje lahko potekale le s pomočjo tolmačev. »Če sodnik sam govori slovensko, je to čisto drugače. Ljudje si upajo govoriti in po domače govorijo.« pravi Boschitz. V pogovoru z Marico Kušej bo tekla beseda o dvojezičnem sodstvu, o tem, kako ostati nevtralen in pravičen pri sojenju znancem in prijateljem, pa tudi o Boschitzovi ljubezni do likovne umetnosti. Zajtrk s profilom, v nedeljo 9.03 – 10.00, ponovitev v sredo 6. 5. 2026

