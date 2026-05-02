Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

To nedeljo: Franz Boschitz v oddaji »Zajtrk s profilom«

2.5.2026 Novice
Z majem se oddaja Zajtrk s profilom spet seli na prvotno oddajno mesto – na nedeljo. Naš nedeljski gost bo dolgoletni sodnik na okrajnem sodišču v Pliberku Franz Boschitz. S 1. majem se je sodniški predstojnik v Pliberku in Železni Kapli po 32 letih upokojil. S tem bodo vsa tri dvojezična okrajna sodišča na Koroškem ostala brez sodnika, ki bi znal slovensko. Na razpis za mesto sodnika ali sodnico v Pliberku se namreč ni prijavil nihče, zato bodo obravnave na uradno dvojezičnih sodiščih v prihodnje lahko potekale le s pomočjo tolmačev. »Če sodnik sam govori slovensko, je to čisto drugače. Ljudje si upajo govoriti in po domače govorijo.« pravi Boschitz. V pogovoru z Marico Kušej bo tekla beseda o dvojezičnem sodstvu, o tem, kako ostati nevtralen in pravičen pri sojenju znancem in prijateljem, pa tudi o Boschitzovi ljubezni do likovne umetnosti. Zajtrk s profilom, v nedeljo 9.03 – 10.00, ponovitev v sredo 6. 5. 2026

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.-
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt