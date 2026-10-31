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To nedeljo: Adrijan Mandl v oddaji Zajtrk s profilom

31.10.2026 Celovec Klagenfurt Novice
Oddaja Zajtrk s profilom bo v nedeljo, 1. novembra, ob 9.00 na radijskih valovih slovenskega sporeda ORF v znamenju praznika vseh svetih.

Tokratni gost bo Adrijan Mandl iz Libuč pri Pliberku, ki od leta 2020 dela za pogrebno službo mestne občine Pliberk. Pred nedavnim je pogrebna služba v Pliberku pripravila dan odprtih vrat, na katerem so obiskovalcem in obiskovalkam predstavili širok nabor pomoči in storitev, ki jih ponujajo. Pogrebna služba namreč stoji ljudem ob strani ob izgubi bližnjega in jim pomaga pri organizaciji pogreba. V oddaji bo Adrijan Mandl dal vpogled v delo pogrebne službe ter v težke trenutke, ki jih prinaša stik s smrtjo. Poleg tega je Mandl je tudi dolgoletni pevec in predsednik Moškega pevskega zbora Kralj Matjaž, ki deluje že več kot štiri desetletja. Leta 1979 so matjaževci iz Libuč prvič stopili na oder, odtlej pa so nastopali že neštetokrat, tako doma kot drugod po Avstriji, v Sloveniji in Italiji. Predsednik društva Adrijan Mandl bo v oddaji spregovoril tudi o načrtih za prihodnost in o tem, kako želijo matjaževci nadaljevati svojo pevsko pot ter ohranjati slovensko pesem.

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