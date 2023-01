V nedeljo, 8. januarja, v oddaji gostuje vsestranska kulturna delavka iz Roža Rozka Tratar-Sticker. Kot deseta od 12 otrok je dorasla v Črgovičah pri Šmihelu, po maturi na Slovenski gimnaziji pa je z možem, režiserjem Marjanom Štikrom, živela nekaj let v Parizu in v Ljubljani. Danes je mama treh odraslih otrok zaposlena kot fizioterapevtka za dojenčke pri delovni skupnosti za socialno pomoč na Koroškem. Strastna pevka in predsednica Ženskega pevskega zbora ROŽ je znana po zavzemanju za pravice posameznikov ali skupin, ki so jim kršene človekove pravice. Kot taka nastopa tudi v skupini »Praprotnice«, ki je jeseni 2022 izdala novo zgoščenko. Oddajo »Zajtrk s profilom« bo vodila urednica Slovenskega sporeda ORF Daniela Topar.

Nedelja, 8. januar, 9.04–10.00, Slovenski spored ORF