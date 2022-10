Od aprila lani je Lojze Dolinar podžupan koroškega glavnega mesta Celovec. Odgovoren je za občinska stanovanja, okolje in energijo ter za čezmejno povezovanje in mreženje v alpe-jadranskem prostoru. Zadnje je njegova srčna zadeva, je dejal na začetku svoje politične poti. Poiskati nova, dodatna partnerska mesta in z njimi najti mogoče skupne poti je bilo čisto na vrhu »to do« liste podžupana. In »hočem biti zaveznik vseh Slovenk in Slovencev, ki živijo v Celovcu«, je poudaril. Kako se je vživel, kakšen je njegov vsakdan, kaj mu uspeva, kaj manj? To in več boste slišali v nedeljskem »Zajtrku s profilom«. Z Lojzetom Dolinarjem, ki je svojo upokojitev koristil za novo pot, bo govoril Jurij Perč.

Termin: Nedelja, 30. oktober, 9.05–10.00, Slovenski spored ORF