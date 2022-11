V nedeljskem radijskem »Zajtrku s profilom« bomo v slovenskem sporedu ORF gostili tolmačko in prevajalko Nadjo Kramer, ki je trenutno zaposlena pri Delovni skupnosti zasebnih dvo- in večjezičnih vrtcev na Koroškem. Več kot poldrugo leto je medtem občinska odbornica Teama Kramer v Dobrli vasi, od začetka novembra letos je tudi v odboru deželne Enotne liste (EL). V pogovoru z urednikom Miranom Kelihom bo v oddaji povedala več o svojem poklicnem življenju in o številnih funkcijah, ki jih izvaja. Poleg tega bo prišlo do izraza, da ji srce močno utripa tudi za kulturo in za domače Slovensko prosvetno društvo Srce v Dobrli vasi. Spoznali pa bomo tudi privatno osebo Nadjo Kramer, ki rada potuje in jo fascinirajo posebne živali.

Nedelja, 27. november, 9.03–10.00, Slovenski spored ORF