Janko Krištof, kamorkoli pride, pusti neizbrisen pečat. Kot župnik je bil gonilna sila novega farnega doma v Bilčovsu, v času župnikovanja v Šmarjeti v Rožu je dal pobudo za ustanovitev Kulturnega društva Šmarjeta/Apače, v Selah je ustvaril okvirne pogoje, da krajevna društva napolnjujejo farni dom z življenjem in pestro kulturno dejavnostjo. Kot predsednik Krščanske kulturne zveze je bil pobudnik skupnega projekta »Slovenščino živeti/slovenščino doživeti«, projekta, ki slovenski jezik ponese tudi po družbenih omrežjih. Človek s čutom za kulturo in z veliko željo po združevanju in vključevanju. Ko so v Selah praznovali 100-letnico domačega kulturnega društva, je začel recitirati svetopisemska besedila in znane slovenske pisatelje. »Samo Gregorčič« je deseti recitalski projekt Janka Krištofa. Pogovor bo vodil Alexander Mak.

Čas oddajanja: Nedelja, 23. oktober, 9.03–10.00, ORF Slovenski spored 105,5