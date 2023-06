Slovensko prosvetno društvo Šteben vabi v nedeljo, 4. junija, ob 13.00 na tradicionalno tekmo koscev, ki bo letos prvič pri vaški hiši v Podjuni pri Globasnici. Na licu mesta bo možno kupiti tudi češnje in vino iz Goriških brd.

Leta 1984 je Slovensko prosvetno društvo Šteben organiziralo prvo tekmo koscev pri gostilni Juenna v Čepičah, pobudnik prireditve je bil dolgoletni predsednik društva Hubert Dumpelnik. »Zamisel je bila, da bi s prireditvijo ohranili kmečko tradicijo košnje trave s koso,« pripoveduje Erich Schmautzer (40), ki je od leta 2012 predsednik SPD Edinost Šteben.

Letos prvič v Podjuni

Vseh 35 let, do leta 2019, je bila tekma koscev pri Juenni v Čepičah. V zadnjih letih prireditve zaradi pandemije niso mogli izvesti. V teh letih se je vrt okoli Juenne malo spremenil, zato bodo tekmo koscev letos prvič priredili na novi lokaciji, pri vaški hiši v Podjuni pri Globasnici.

Kulturni spored in briške češnje

Erich Schmautzer poudarja, da bo prireditev potekala ob vsakem vremenu. Začela se bo ob 13.00, društveniki bodo gostom postregli z dobrotami z žara in vabijo na kosilo. Paralelno pa bodo na pobudo globaškega župana Sadovnika kmetje iz Goriških brd ponujali svoje češnje in vino. Ob 14.00 bo pričetek kulturnega programa, v pozdrav bosta zapela MePZ DPD Svoboda Pragersko in Moški pevski zbor Janez Petjak (prej Franc Leder-Lesičjak), ki deluje pod okriljem štebenskega društva. Zbor je od ustanovitve leta 1973 do leta 2019 vodil skladatelj in organist Janez Petjak († 2019). Na občnem zboru leta 2020 so društveniki zbor preimenovali po ustanovitelju Janezu Petjaku. Nekaj časa je zbor vodil Marijan Gerdej († 2020), zdaj pa prepevajo pod taktirko Dagmar Dumpelnik-Prasenc, tedenske vaje imajo v globaškem muzeju. Trenutno v zboru prepeva 14 pevcev.

Kdo bo najboljši kosec?

Vsi kosci se lahko prijavijo na licu mesta, s sabo pa naj prinesejo svojo koso. Tekmovali bodo v različnih kategorijah (ženske, moški, domači in tuji), zmagal pa bo tisti ali tista, ki najhitreje in najbolj čedno pokosi 20 m2 veliko dodeljeno polje. Košnjo bo ocenjevala strokovna žirija, glavna kriterija sta po besedah predsednika enakomerna in nizka košnja. Zmagovalke in zmagovalce čakajo lepe nagrade, pokali in darilne košare. Na prireditev prisrčno vabijo kosce vseh generacij, predvsem pa mlajše, da bo ta tradicija živela naprej.