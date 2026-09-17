Svetovna premiera filma »Mila/Marija« na filmskem festivalu v Zürichu

Režiserka Andrina Mračnikar: »Zadnji snemalni dan smo imeli novembra lani, potem smo z montažo zaključili marca in začeli s postprodukcijo. Postprodukcija zvoka, ta je bila v Sloveniji, postprodukcija slike, barvna korektura, ta je bila v Avstriji, in posebni učinki, to se je delalo v Grčiji. Zelo me veseli, da je pravice za svetovno distribucijo dobila Minerva Pictures. Gre za ugledno podjetje z zgodovino, ki ima v svojem katalogu velike klasike italijanskega filma. Film bo zdaj kakšno leto potoval po festivalih, nekje na prehodu zima/pomlad 2027 pa bo na ogled tudi v avstrijskih kinematografih.«