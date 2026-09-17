Svetovna premiera filma »Mila/Marija« na filmskem festivalu v Zürichu

Filmska pripoved o 19-letni koroški Slovenki Mili, ki se leta 1943 pridruži partizanom, je edini predstavnik Avstrije na letošnjem filmskem festivalu v Zürichu. Švicarska publika bo v glavnem programu festivala imela štiri priložnosti za ogled prvega avstrijskega partizanskega filma, pravzaprav avstrijsko-slovensko-grške koprodukcije, pod katero se podpisujejo dunajska produkcijska firma Amour Fou Vienna, Vertigo iz Ljubljane in Indigo View iz Hanie na grškem otoku Kreta. Skupni proračun zgodovinskega filma, pri snemanju katerega je sodelovalo okoli 300 oseb, je znašal »približno 5 milijonov evrov«, tako režiserka Andrina Mračnikar. V Zürich odhaja »del ekipe, vsega skupaj kakih 20 ljudi, s producenti, z mano in z glavno igralko Dorotejo Nadrah na čelu«.
Še pred svetovno premiero v Zürichu sta si pravice za mednarodno distribucijo filma »Mila/Marija« zagotovila italijanska filmska distributerja Minerva Pictures in TVCO. Družbi bosta film »Mila/Marija« predstavili na vseh večjih svetovnih filmskih trgih. S krajevnimi distributerji se bosta pogajali za posle, ki bodo filmu v raznih državah omogočili predvajanje v kinematografih, televizijske prenose in umestitev na pretočne platforme, kot sta recimo Netflix ali Prime Video podjetja Amazon.
Dejstvo, da je ugledni distributer k filmu pristopil že pred festivalom, kritikom in morebitnim svetovnim kupcem, sporoča, da ima film tako komercialni kot tudi umetniški potencial, kar bo v festivalskem vrvežu povečalo njegovo vidnost.
Skupni katalog filmov Minerva Pictures in TVCO obsega več kot 2000 filmskih naslovov, med katerimi so številni klasični italijanski žanrski filmi, pa tudi naslovi evropske neodvisne kinematografije in avtorskega filma.
Režiserka Andrina Mračnikar: »Zadnji snemalni dan smo imeli novembra lani, potem smo z montažo zaključili marca in začeli s postprodukcijo. Postprodukcija zvoka, ta je bila v Sloveniji, postprodukcija slike, barvna korektura, ta je bila v Avstriji, in posebni učinki, to se je delalo v Grčiji. Zelo me veseli, da je pravice za svetovno distribucijo dobila Minerva Pictures. Gre za ugledno podjetje z zgodovino, ki ima v svojem katalogu velike klasike italijanskega filma. Film bo zdaj kakšno leto potoval po festivalih, nekje na prehodu zima/pomlad 2027 pa bo na ogled tudi v avstrijskih kinematografih.«
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