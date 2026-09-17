Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Svetovna premiera filma »Mila/Marija« na filmskem festivalu v Zürichu

17.9.2026 Dunaj Wien Tomaž Verdev
25. septembra bo novi celovečerni igrani film režiserke Andrine Mračnikar imel svetovno premiero na züriškem filmskem festivalu. Znana italijanska distributerja bosta tržila film na svetovnih trgih.
Režiserka Andrina Mračnikar (tretja z leve) z igralci. FOTO: AMOUR FOU & Vertigo / Stefan Reichmann

Filmska pripoved o 19-letni koroški Slovenki Mili, ki se leta 1943 pridruži partizanom, je edini predstavnik Avstrije na letošnjem filmskem festivalu v Zürichu. Švicarska publika bo v glavnem programu festivala imela štiri priložnosti za ogled prvega avstrijskega partizanskega filma, pravzaprav avstrijsko-slovensko-grške koprodukcije, pod katero se podpisujejo dunajska produkcijska firma Amour Fou Vienna, Vertigo iz Ljubljane in Indigo View iz Hanie na grškem otoku Kreta. Skupni proračun zgodovinskega filma, pri snemanju katerega je sodelovalo okoli 300 oseb, je znašal »približno 5 milijonov evrov«, tako režiserka Andrina Mračnikar. V Zürich odhaja »del ekipe, vsega skupaj kakih 20 ljudi, s producenti, z mano in z glavno igralko Dorotejo Nadrah na čelu«. 

Mednarodna distribucija

Še pred svetovno premiero v Zürichu sta si pravice za mednarodno distribucijo filma »Mila/Marija« zagotovila italijanska filmska distributerja Minerva Pictures in TVCO. Družbi bosta film »Mila/Marija« predstavili na vseh večjih svetovnih filmskih trgih. S krajevnimi distributerji se bosta pogajali za posle, ki bodo filmu v raznih državah omogočili predvajanje v kinematografih, televizijske prenose in umestitev na pretočne platforme, kot sta recimo Netflix ali Prime Video podjetja Amazon. 

Scena iz filma. Snemali so ga v Avstriji in Sloveniji. FOTO: AMOUR FOU & Vertigo / Stefan Reichmann

Komercialni potencial

Dejstvo, da je ugledni distributer k filmu pristopil že pred festivalom, kritikom in morebitnim svetovnim kupcem, sporoča, da ima film tako komercialni kot tudi umetniški potencial, kar bo v festivalskem vrvežu povečalo njegovo vidnost.
Skupni katalog filmov Minerva Pictures in TVCO obsega več kot 2000 filmskih naslovov, med katerimi so številni klasični italijanski žanrski filmi, pa tudi naslovi evropske neodvisne kinematografije in avtorskega filma.

Na ogled bo tudi v Avstriji

Režiserka Andrina Mračnikar: »Zadnji snemalni dan smo imeli novembra lani, potem smo z montažo zaključili marca in začeli s postprodukcijo. Postprodukcija zvoka, ta je bila v Sloveniji, postprodukcija slike, barvna korektura, ta je bila v Avstriji, in posebni učinki, to se je delalo v Grčiji. Zelo me veseli, da je pravice za svetovno distribucijo dobila Minerva Pictures. Gre za ugledno podjetje z zgodovino, ki ima v svojem katalogu velike klasike italijanskega filma. Film bo zdaj kakšno leto potoval po festivalih, nekje na prehodu zima/pomlad 2027 pa bo na ogled tudi v avstrijskih kinematografih.«  

Iz rubrike Film preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt