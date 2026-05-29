Slovenski zbor na Dunaju vabi na vigredni koncert

Kot pravi Monika Hudl-Köck, pevka Slovenskega zbora na Dunaju, so ob ustanovitvi društva Slovenska iniciativa Dunaj (SID), ki se osredotoča na otroke, »žene kmalu opazile, da bi tudi me potrebovale kako obnovljeno dejavnost, ki bi ponujala možnost za druženje v slovensko govorečem okolju«. Po besedah Natalije Pinter, pobudnice in ustanoviteljice SID, so slovenske ženske na Dunaju »posebej pogrešale petje in je hitro postalo jasno, da želimo ustanoviti zbor«. Kot zborovodkinja okoli 25 članic in članov zbora vodi Ajda Azocar. Natalija Pinter pravi, da se je »Ajda hitro javila, ko smo iskali zborovodjo, ker je to bilo nekaj, kar je tudi njej pristajalo v osebno ter profesionalno življenje«. Ajda Azocar je pevka in violinistka ter z možem violistom Ricardom Azocarjem vodi glasbeno šolo ElSistema, na kateri oba tudi poučujeta. Vzgojiteljica Monika Hudl-Köck vodi Montessori vrtec v 9. okraju, na Dunaju živi od leta 2009, zboru pa se je pridružila pred letom dni. »Videla sem jih namreč na nekem koncertu. In tam je pa voditeljica rekla, ja, kdor se hoče pridružiti, lahko pride. In to je bil znak zame. Pri Slovenskem zboru na Dunaju še posebej cenim povezanost jezika, glasbe in skupnosti,« pravi Monika Hudl-Köck.