Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov vabi: Kmečki ples z Modrijani  

Vsi so vabljeni, ne samo kmetje, pravi organizator Štefan Domej. Ples je tudi srečanje podjetnikov, predstavnikov občinske politike in vseh ljudi, ki se radi zabavajo. Letos so povabili vrhunski ansambel Modrijani, pravi Domej in dodaja, da bodi ponovno imeli bogat srečolov s kmečkimi pridelki in izdelki. Prvi Kmečki ples, ki ga je organizirala SJK, je bil pred 35. leti, 17. februarja 1990, pri Florjanu v Vogrčah. »Dvorana pri Florjanu je bila do zadnjega kotička polna, ansambel Ivana Ruparja pa je poskrbel tudi za odlično vzdušje med obiskovalci,« je tedaj zapisal Naš tednik o prvem plesu.