SKD Globasnica na Farantu s koktajli in osvežilnimi pijačami

Društveniki bodo obiskovalcem ponujali osvežilne koktajle in druge pijače, da ob pestrem dogajanju zagotovo ne bo nihče ostal žejen. Toda dobra ponudba ne nastane kar sama od sebe. Odbornice SKD Globasnica se pred Farantom po stari dobri navadi srečajo na prav posebni »delovni seji«, kjer izberejo nove koktajle, je povedala predsednica društva Marija Markitz. Mešani pevski zbor Peca, ki deluje v okviru društva, pa bo nastopil v okviru kulturnega programa, ki se bo začel ob 10.30.

