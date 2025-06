Open air koncert na stadionu: Kvatropirci se vračajo pod Košuto

V letu 2024 sta to vlogo prevzela duo Uroš & Tjaša. Na binkoštni ponedeljek, 9. junija 2025, pa bodo v Selah ponovno zapeli Kvatropirci, ki so že leta 2023 privabili čez 500 obiskovalcev. Večglasni kvartet nastopa z lastnimi skladbami, pa tudi s priredbami. Koncert se bo začel ob 16. uri. Nastopata še otroški in mladinski zbor PD Sele. Že od 15. ure dalje pa vabijo domači društveniki na jed in pijačo. Vstopnice so na voljo na e-naslovu: [email protected] ali pri društvenikih.