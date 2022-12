Andrej Saje govori brez dlake na jeziku, ne šele, odkar je novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference. Bodisi v prizadevanjih za narodno spravo bodisi za odprto razpravo znotraj katoliške Cerkve. V imenu Cerkve na Slovenskem se je opravičil vsem žrtvam spolnega nasilja, v Kočevskem rogu, v verjetno največjem morišču Slovencev ob koncu druge svetovne vojne, je molil za žrtve nasilja in prosil za spravo in mir z iskreno željo, da se kaj takega nikoli več ne bi ponovilo. Papež Frančišek ga je imenoval za novomeškega škofa, ker se zaradi njegove razsodnosti, zdravega nauka in izkušenosti še posebej v kanonskem pravu in predvsem zaradi pastirske ljubezni zdi primeren za izpolnjevanje te naloge. Škof Andrej Saje je na drugo adventno nedeljo gost v oddaji Zajtrk s profilom, pogovor bo vodil Alexander Mak.

Nedelja, 4. december, 9.03–10.00, Slovenski spored ORF