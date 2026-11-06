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Kulturni izlet v predbožično Ljubljano

6.11.2026 Tinje Tainach Novice
Ljubljana se v predbožičnem času spremeni v pravo zimsko pravljico. Katoliški dom prosvete Sodalitas ob tej priložnosti organizira kulturni izlet v praznično okrašeno Ljubljano v soboto, 19. decembra. 
Baletni ansambel SNG Opera in balet Ljubljana FOTO: SNG Opera in balet Ljubljana / Darja Štravs Tisu

Na programu so ogled Plečnikove Ljubljane, obisk božičnega sejma in skupno kosilo. Nekaj časa bo na voljo tudi za samostojno raziskovanje mesta. Vrhunec izleta bo ogled baletne predstave »Hrestač – Božična zgodba« v Slovenskem narodnem gledališču Opera in balet Ljubljana. Priljubljena uprizoritev madžarskega koreografa in režiserja Yourija Vámosa združuje glasbo Petra Iljiča Čajkovskega z motivi Božične zgodbe Charlesa Dickensa. Čarobna predstava, ki navdušuje tako otroke kot odrasle, govori o prijaznosti, sočutju in človeški dobroti. Cena izleta, ki vključuje prevoz, vstopnico in vodenje, znaša 130 evrov za odrasle in 80 evrov za otroke do 16. leta. Prijave sprejemajo po telefonu 04239 2642 ali [email protected].

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