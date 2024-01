Južnokoroški kmetje v soboto, 20. januarja, vabijo na tradicionalni Kmečki ples v Kulturni dom Pliberk.

V kulturnem domu bo Skupnost južnokoroških kmetov v soboto odprla svoj tradicionalni stanovski ples. Za vesele plesne ritme in zabavo bo tokrat v izvirnem Avsenikovem slogu poskrbel Ansambel Igor in Zlati zvoki. Tega vodi Igor Podpečan, ki je v preteklosti igral v ansamblu Slavka Avsenika. Poleg Igorja in Zlatih zvokov bo nastopil tudi kantavtor Pepej Krop s svojimi izvirnimi narečnimi pesmimi. Kot poudarja zbornični svetnik SJK, pobudnik in organizator Kmečkega plesa Štefan Domej, je narodnozabavna glasba na najvišjem nivoju stalnica Kmečkega plesa, prav tako pa tudi izjemno bogat srečolov. »Za več kot dva prašiča imamo suhomesnih izdelkov na srečolovu, torej salame, klobase, špeh, pa tudi drugih kmečkih izdelkov, kot so olja, kruh in žita. Veliko bo darilnih košar, pa tudi drugih glavnih nagrad.«

Ne pridejo samo kmetje

V osredju Kmečkega plesa je družabnost, pravi Štefan Domej, ki že več kot 30 let organizira Kmečki ples. »Namen plesa je, da pridejo ljudje skupaj, da se družijo in doživijo lep večer. Na ta ples pridejo vse poklicne skupine, ne samo kmetje, pa tudi staro in mlado, kar poskbi za posebno vzdušje v kulturnem domu.« Samo kot zanimivost naj omenimo, da je v preteklosti Domej z izkupičkom plesa organiziral zbornične volitve SJK. »Pred 37 leti sem prišel na Kmetijsko zbornico in že kmalu začel razmišljati o tem, da moramo tudi mi začeti z družabnimi prireditvami. Prvi Kmečki ples sem organiziral v Vogrčah pri Florjanu, preden smo se preselili v pliberški kulturni dom.« Pri organizaciji Kmečkega plesa Domeju pomagajo »Silvo Kumer, Kati Kert, Veronika Salzburger, žena Helena, naš blagajnik Vinko Kušej, pa tudi zvesti sponzorji iz bližnje okolice, ki zelo radi z nagradami ali z denarjem podprejo naš Kmečki ples.« Mlajša generacija na plesu pomaga pri prodaji srečk za tombolo.

Utriniki z lanskega plesa