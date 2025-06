V ospredju te prireditve so šport, glasba, druženje in solidarnost. Ob 14.30 se vse skupaj začne z nogometnim turnirjem, večerni del s kulturnim programom pa ob 20.30 z nastopom Mladinskega zbora Danica in s koncertom skupine Remo Cesare. Zbrana sredstva bodo organizatorji namenili preventivnemu programu za zdravstvo in pismenost.