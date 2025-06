Kaj so počeli moji predniki?

Izvedeli boste tudi, kje najti informacije o preganjanih ali uporniških sorodnikih ter katere spletne baze podatkov so na voljo. Udeleženci lahko prinesejo tudi zasebne dokumente in zapuščine. Delavnica bo 27. junija 2025 od 15.00 do 17.00 v Koroškem muzeju v Celovcu. Vstop je prost! Z vami bodo mag. Brigitte Entner (Slovenski znanstveni inštitut), mag. Veronika Polloczek (Arhiv krške škofije), mag. Michael Prokosch (Koroški deželni arhiv) in dr. Peter Pirker (Koroški muzej Celovec).