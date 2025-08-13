Jubilejni Farant in kralj salam

Jubilejni Farant bo letos še posebej bogat – prvič se bo odvijal tudi kulinarični sprehod, ki bo simbolično vodil do evropske prestolnice kulture, Nove Gorice. Pri tem bodo sodelovali tudi razstavljalci iz Vipavske doline.
Dogajanje se bo začelo ob 9.30 v Marijini cerkvi v Globasnici z romarsko mašo. Ob 10.30 bo sledila povorka, nato uradna otvoritev s kulturnim programom. Sledil bo načep pivskega soda in dopoldanska veselica.
Ob 15.30 pa obiskovalce na trgu pred občino čaka prava glasbena poslastica – pod geslom »60 let Slakove glasbe« bo zaigral Ansambel Paulič. Na istem prizorišču bo ob 17. uri vrhunec in zaključek uradnega dela programa: podelitev krone salam.
Ves dan pri raznih šotorih in stojnicah bodo na voljo hladne pijače in tople jedi. Arheološki romarski muzej v Globasnici bo imel med Farantom dan odprtih vrat, in sicer med 10.00 in 16.00.
Kralj salam je leta 2024 postal Andreas Schuschou iz Humč. Med najuspešnejšimi proizvajalci salam so tisti, ki so krono prejeli večkrat – med njimi Stefan Pototschnig (2015, 2017, 2018, 2022) in družina Prutej iz Vidre vasi (2003, 2010, 2019).
Že 4. avgusta so v idiličnem samostanu v Dobrli vasi praznovali dogodek, posvečen salamam, na katerem so izbrali novo princeso. Prestol princese salam 2025 je osvojila Annika Breznik (17) iz Štebna pri Globasnici. Novi kralj salam bo okronan 15. avgusta na Farantu.
Stojnica Movških strelcev iz Male vasi vsako leto privabi številne mlade. Tudi tokrat bo poskrbljeno za živahno vzdušje – za sodobne glasbene ritme bosta skrbela DJ Potter in DJ Jalix, pravi predsednik društva Janez Markitz, ki je vodenje prevzel februarja 2023. Skromen dobiček, ki ga zberejo, društvenikom pomaga financirati velikonočne dejavnosti. Stojnica bo tudi letos postavljena pred muzejem v Globasnici.
Vremenarka slovenskega sporeda ORF Rozi Polesnig iz Vogrč v objavi na socialnem omrežju Instagram napoveduje za globaški Farant »zelo lepo« vreme. Ker bo zelo toplo, pa priporoča, da naj obiskovalci veliko pijejo.
Tudi letos bo društvo SKD Globasnica sodelovalo na Farantu s stojnico pred arheološkim romarskim muzejem. Društveniki bodo obiskovalcem ponujali osvežilne pijače in – kot letošnjo posebnost – poseben koktajl ob 25. obletnici Faranta, razkriva predsednica SPD Globasnica Marija Markitz.
Od začetka Faranta je čebelarstvo družine Bricman iz Strpne vasi nepogrešljiv del prireditve. Anzej in Monika Bricman bosta tudi letos obiskovalce razvajala z medenim vinom, medenim šampanjcem, medenim pivom ter drugimi pijačami in izdelki iz svoje čebelarske ponudbe.
