Jubilejni Farant in kralj salam

Stojnica Movških strelcev iz Male vasi vsako leto privabi številne mlade. Tudi tokrat bo poskrbljeno za živahno vzdušje – za sodobne glasbene ritme bosta skrbela DJ Potter in DJ Jalix, pravi predsednik društva Janez Markitz, ki je vodenje prevzel februarja 2023. Skromen dobiček, ki ga zberejo, društvenikom pomaga financirati velikonočne dejavnosti. Stojnica bo tudi letos postavljena pred muzejem v Globasnici.