4. razred dvojezične Ljudske šole Štefan na Zilji je pripravil film »Je bil Štefan že vedno tu?« V njem se otroci posvečajo zgodovinskemu razvoju svoje regije. Scenarij je pripravil zgodovinar Peter Wiesflecker, ki je otrokom tudi predstavil način, kako so ljudje skozi stoletja preoblikovali naravo v kulturno krajino. Projekt sta vodila učitelja Christina Patterer in Daniel Mešnik, za tehnično izvedbo in snemanje pa je bil odgovoren filmar Georg Berger. Film vključuje geološko zgodovino, ki je sooblikovala današnjo podobo spodnjeziljske občine, otrokom pa je pomagal Hans Peter Schönlaub iz Geološkega parka Karavanke. To je že tretji film z ljudskošolskimi otroki, pri katerem so sodelovali G. Berger, D. Mešnik in P. Wiesflecker (LŠ Straja vas: »Scherbi« in LŠ Čajna: »Stoletnica plebiscita – Iskanje sledov po Spodnji Ziljski dolini h koroški zgodovini«).