IniciativAngola vabi na 31. misijonsko tombolo

Uvodni program bodo sooblikovali otroški zbor Danica, otroški zbor Trtinos ter Paulos Worku. Letošnja glavna nagrada je izjemen športni paket za aktivno življenje: vrhunska športna ura, SUP, fitnes članarina in še nekaj posebnih presenečenj! Poleg tega: športno kolo, slike umetnikov, dobropisi za potovanja v Rim in Assisi, torte ter 900 drugih dobitkov. Srečke (po 1,50 €) so na voljo v različnih župnijah na Koroškem, v Šentprimožu in Celovcu. Srečke pa je možno naročiti tudi po telefonu pri Hanzeju Rosenzopfu, 0676 8772 3461, ali po e-mailu: [email protected]. Izkupiček je namenjen otroškima vrtcema v Cabindi in Bengueli ter vaški šoli IniciativAngola v Kvitili.

