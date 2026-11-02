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IniciativAngola vabi na 31. misijonsko tombolo

2.11.2026 Šentprimož St. Primus Novice
Društvo IniciativAngola vabi v nedeljo, 8. novembra 2026, ob 14.30 uri v župnijsko cerkev v Šentprimožu na 31. misijonsko tombolo z geslom »Za lepšo bodočnost«.
Predsednik Hanzej Rosenzopf (zadaj levo) z društveniki

Uvodni program bodo sooblikovali otroški zbor Danica, otroški zbor Trtinos ter Paulos Worku. Letošnja glavna nagrada je izjemen športni paket za aktivno življenje: vrhunska športna ura, SUP, fitnes članarina in še nekaj posebnih presenečenj! Poleg tega: športno kolo, slike umetnikov, dobropisi za potovanja v Rim in Assisi, torte ter 900 drugih dobitkov. Srečke (po 1,50 €) so na voljo v različnih župnijah na Koroškem, v Šentprimožu in Celovcu. Srečke pa je možno naročiti tudi po telefonu pri Hanzeju Rosenzopfu, 0676 8772 3461, ali po e-mailu: [email protected]. Izkupiček je namenjen otroškima vrtcema v Cabindi in Bengueli ter vaški šoli IniciativAngola v Kvitili.

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