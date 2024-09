Bom dIA! Po portugalsko »dober dan!« Zakaj bi na Koroškem poudarjali portugalščino, ko pa sta jezika okolja nemščina in slovenščina? Portugalsko se govori v Angoli, ki je srce društva IniciativAngola (IA). Društvo je bilo ustanovljeno pred 20 leti, neuradno pa je delovalo že osem let pred tem. Gre za dobrodelno organizacijo pod vodstvom salezijanca Hanzeja Rosenzopfa, ki je pod vtisom obiska Angole s prijateljema Filipom Jernejem in Mihaelom Sternom leta 2004 sklenil zgraditi most med Koroško in Angolo, ki bo bogatil tako ljudi v Angoli kot tudi prostovoljce iz Koroške in vse Evrope. Organizacija deluje na štirih temeljih: prostovoljske odprave v Angolo, kjer mladi iz Evrope s svojimi rokami, izkušnjami in talenti prispevajo k izobraževanju in poučevanju otrok v Afriki, internacionalni mladinski tabori, ki potekajo štirikrat na leto na Koroškem, pomoč beguncem in socialno šibkejšim ter organizacija duhovnih dogodkov in dobrodelnih prireditev. Tekom let so se etablirali dogodki, kot so Pesem za Angolo, Rock­4Angola, Kick & Rock ter tematski tabori za mlade. Društvo IA tako želi tlakovati pot za boljšo prihodnost mladih v Evropi in Afriki ter jim poleg vzgoje, izobraževanja, vključevanja v družbo in prostovoljstva približati vero v Don Boskovem duhu. Prihajajoči dogodek za društvo predstavlja priložnost za izraz hvaležnosti za vse sadove dela. Glasba, ki najbolje pozna pot do srca, pa bo vzdušje obarvala z ljudskimi in afriškimi pesmimi, ki jih bodo izvajali gostujoči Kvintet Donet, Otroški pevski zbor Danica, Smrtnikova dekleta, zbor Insingizi z Dunaja z zimbabvejskimi koreninami ter domača Vokalna skupina Tambula. Z glasbenim programom se bo prepletla kratka predstavitev društva, nato pa bo priložnost za druženje ob afriških kulinaričnih specialitetah.