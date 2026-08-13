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Farant 2026: letos gladiatorji in kmetje v središču Globasnice

13.8.2026 Globasnica Globasnitz Novice
V središču Globasnice bo v soboto, 15. avgusta, znova veselica na cesti Farant.
Na povorki sodelujejo domača društva.

Obiskovalce tudi letos čaka pestro sejemsko dogajanje s kmečkimi in regionalnimi izdelki, kulinarično ponudbo ter bogatim spremljevalnim programom. Že v petek, 14. avgusta, od 17. ure naprej vabijo v Globasnico na Farantov predvečer. 

Maša, povorka in odprtje

Dogajanje 15. avgusta se bo začelo ob 9.30 v Marijini cerkvi v Globasnici z romarsko mašo. Ob 10.30 bo sledila tradicionalna povorka. Posebna atrakcija letošnje povorke bodo legionarji in gladiatorji, ki bodo obiskovalcem pozneje predstavili tudi življenje in boje iz rimskih časov. Nato sledi pred cerkvijo odprtje s kulturnim sporedom. Sledi načetek pivskega soda in dopoldanska veselica z godbo Jauntaler Trachtenkapelle iz Libuč.

Predsednik farant kmetov Hubert Kordež

Gladiatorski boji na odru

Na odru pred cerkvijo bo po­­­­poldne na sporedu poseben zgodovinski program. Ob 14.30 bo prvi gladiatorski boj, ob 15.30 bodo legionarji prikazali rimske bojne tehnike, ob 16.00 pa bo sledil še drugi gladiatorski boj. Nastopa igralska skupina Legio XV Apollinaris Cohors I.

Kdo bo kraljica/kralj salam?

Ob 17. uri bo na osrednjem prizorišču še eden od vrhuncev Faranta – podelitev krone salam, s katero se bo zaključil uradni del programa. Lani je postala Silvia Uran prva kraljica salam v zgodovini podeljevanja.  Pred njo so za kralja salam bili kronani samo moški. Krono salam podelujejo od leta 2001 naprej.

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