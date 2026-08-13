Farant 2026: letos gladiatorji in kmetje v središču Globasnice

Dogajanje 15. avgusta se bo začelo ob 9.30 v Marijini cerkvi v Globasnici z romarsko mašo. Ob 10.30 bo sledila tradicionalna povorka. Posebna atrakcija letošnje povorke bodo legionarji in gladiatorji, ki bodo obiskovalcem pozneje predstavili tudi življenje in boje iz rimskih časov. Nato sledi pred cerkvijo odprtje s kulturnim sporedom. Sledi načetek pivskega soda in dopoldanska veselica z godbo Jauntaler Trachtenkapelle iz Libuč.