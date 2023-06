Mladinska gledališka skupina “Sami Močni” iz Šmihela bo v petek, 2. junija 2023, od 17.00 do 19.00 javno uprizorila prizore iz nove igre “Naši in njihovi”, v kateri skupina publiki na humoren način razkriva različne stereotipe in predsodke. Mlada skupina bo igro uprizorila na območju starega mesta (Wienergasse in Kramergasse) v središču Celovca. Nastop je del projekta dveh študentk, razvitega v okviru seminarja na univerzi v Celovcu.

O IGRI: