Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Konferenca: Kako uspešno poučevati manjšinske jezike?

20.10.2026 Celovec Klagenfurt Novice
Slovenščina na Koroškem, lužiška srbščina v Nemčiji, furlanščina v Italiji in madžarščina v Sloveniji, kašubščina na Poljskem – kako uspeva izobraževanje v priznanih regionalnih in manjšinskih jezikih?
Znanstvenik Daniel Wutti raziskuje različne modele poučevanja manjšinskih jezikov v Evropi

Kateri modeli in metode se obnesejo pri pouku in kaj pri tem potrebujejo učitelji in jezikovne skupnosti? Na ta vprašanja namerava odgovarjati mednarodna konferenca Modeli in metodologije za manjšinske jezike v izobraževanju, ki bo 16. in 17. oktobra v predavalnici B na Pedagoški visoki šoli na Koroškem. Konferenca je odprta za vse, ki jih tema zanima, še posebej pa za ljudi, ki delajo v izobraževanju, pravi znanstvenik Daniel Wutti, ki je soorganizator konference. Jezik konference je angleščina. Osrednji govori, razprave in participativna delavnica obravnavajo upravljanje in samoorganizacijo manjšinskih jezikovnih skupnosti, pouk in evropske okvire manjšinskega jezikovnega izobraževanja. Konferenca poteka v okviru evropskega projekta Fosterlang. Prispevki k razpravi v slovenščini, nemščini in drugih jezikih so dobrodošli, kar je v skladu z obravnavano tematiko. Spored konference: novice.at/fosterkon. Organizacijsko ekipo sestavljajo Pamela Glušič, Karin Sonnleitner, Yelizaveta Andakulova, Ana Smrtnik-Einspieler in Esma Murić.

Iz rubrike Izobraževanje preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt