22. Ples brez meja na Koči

Ljubelj je prostor srečavanja, povezovanja in prijateljstva. Prav na tem mestu se vsako leto ob prireditvi Ples brez meja prepletajo druženje, glasba, dobra volja in prijateljske vezi med ljudmi z obeh strani meje. Prireditev, ki jo organizirata partnerski občini Tržič in Borovlje, se bo začela ob 10.00 z gorsko mašo. Sledila bosta slavnostna nagovora županov Borovelj in Tržiča v slovenskem in nemškem jeziku.
Po uradnem delu bo obiskovalce čakala živa glasba. Za dobro razpoloženje bosta poskrbela Ansambel Akademija Bučar in Osvajalci, ob njuni glasbi pa bo zagotovo tudi marsikdo zaplesal. Dobro bo poskrbljeno tudi za lačne in žejne. Pred kočo bo ekipa Koče na Ljubelju pripravila žar in zunanji šank s pijačo, medtem ko bo tudi v sami koči na voljo pestra ponudba domače planinske hrane in pijače. Na jedilniku bodo med drugim ričet, klobasa s prilogo, sirovi štruklji z brusnicami in jabolčni zavitek. Tako bo vsak obiskovalec lahko našel kaj zase – od prave planinske klasike do sladke domače dobrote.
Prireditev »Ples brez meja« je skozi leta postala tradicionalno srečanje prijateljev z obeh strani meje. Je praznik glasbe, dobre hrane, druženja in predvsem prijateljstva, ki ne pozna meja. Za vse, ki se želijo udeležiti: parkirišča za osebna vozila so na voljo na severni in južni strani ljubeljskega predora. Kdor želi avto pustiti doma, lahko med 8.00 in 11.00 izkoristi brezplačni prevoz s parkirišča pred poslovalnico Sparkasse v Borovljah do začetka stare ljubeljske ceste. Od tam je do koče približno uro lahke hoje.
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