22. Ples brez meja na Koči

Po uradnem delu bo obiskovalce čakala živa glasba. Za dobro razpoloženje bosta poskrbela Ansambel Akademija Bučar in Osvajalci, ob njuni glasbi pa bo zagotovo tudi marsikdo zaplesal. Dobro bo poskrbljeno tudi za lačne in žejne. Pred kočo bo ekipa Koče na Ljubelju pripravila žar in zunanji šank s pijačo, medtem ko bo tudi v sami koči na voljo pestra ponudba domače planinske hrane in pijače. Na jedilniku bodo med drugim ričet, klobasa s prilogo, sirovi štruklji z brusnicami in jabolčni zavitek. Tako bo vsak obiskovalec lahko našel kaj zase – od prave planinske klasike do sladke domače dobrote.