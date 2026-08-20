Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

22. Ples brez meja na Koči

20.8.2026 Ljubelj Loibl(paß) Novice
22. tradicionalna prireditev »Ples brez meja«, ki tudi letos povezuje ljudi z obeh strani Ljubelja – Slovence in Avstrijce – bo v soboto, 22. avgusta 2026, na Koči na »starem« Ljubelju. Začela se bo ob 10.00, ko bo tam ponovno veselo in živahno.
Tradicionalna prireditev »Ples brez meja« na starem Ljubelju vsako leto privabi številne obiskovalce. FOTO: Robert Poscheschnig

Ljubelj je prostor srečavanja, povezovanja in prijateljstva. Prav na tem mestu se vsako leto ob prireditvi Ples brez meja prepletajo druženje, glasba, dobra volja in prijateljske vezi med ljudmi z obeh strani meje. Prireditev, ki jo organizirata partnerski občini Tržič in Borovlje, se bo začela ob 10.00 z gorsko mašo. Sledila bosta slavnostna nagovora županov Borovelj in Tržiča v slovenskem in nemškem jeziku.

Po uradnem delu bo obiskovalce čakala živa glasba. Za dobro razpoloženje bosta poskrbela Ansambel Akademija Bučar in Osvajalci, ob njuni glasbi pa bo zagotovo tudi marsikdo zaplesal. Dobro bo poskrbljeno tudi za lačne in žejne. Pred kočo bo ekipa Koče na Ljubelju pripravila žar in zunanji šank s pijačo, medtem ko bo tudi v sami koči na voljo pestra ponudba domače planinske hrane in pijače. Na jedilniku bodo med drugim ričet, klobasa s prilogo, sirovi štruklji z brusnicami in jabolčni zavitek. Tako bo vsak obiskovalec lahko našel kaj zase – od prave planinske klasike do sladke domače dobrote.

Prireditev »Ples brez meja« je skozi leta postala tradicionalno srečanje prijateljev z obeh strani meje. Je praznik glasbe, dobre hrane, druženja in predvsem prijateljstva, ki ne pozna meja. Za vse, ki se želijo udeležiti: parkirišča za osebna vozila so na voljo na severni in južni strani ljubeljskega predora. Kdor želi avto pustiti doma, lahko med 8.00 in 11.00 izkoristi brezplačni prevoz s parkirišča pred poslovalnico Sparkasse v Borovljah do začetka stare ljubeljske ceste. Od tam je do koče približno uro lahke hoje.

Iz rubrike Napoved preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt