Nastopata skupini Popwal in Ladja. Vstopnice za Rock4Angola (v predprodaji 15 €) so na voljo v knjigarnah Mohorjeve in Haček, pri Posojilnicah, pri članih društva IniciativAngola ter na spletni strani kulturnidom.at. Rezervacije sprejemajo na [email protected]. Tudi letos bo celoten izkupiček dogodka namenjen dekliškemu internatu v Calulu v Angoli.