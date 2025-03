10 terminov ob sobotah: Tečaj za zborovodje

Tečaj je zasnovan tako, da lahko sodelujejo tako začetniki kot aktivni zborovodje, ki želijo svoje znanje še izgraditi. Izvrstna priložnost za to je zborovodski tečaj KKZ, ki bo desetkrat ob sobotah v domu prosvete v Tinjah. Prvo srečanje bo 15. marca 2025, tečaj pa bo vsakič od 9.00 do 13.00. Koordinatorka tečaja je sodelavka KKZ Kristina Kragelj, vodijo ga pa sami izkušeni glasbeniki in glasbenice: Lucia Haab, Veronika Lesjak, Tobias Mistelbauer, Veronika Karner, Christian Laußegger in Tomaž Boškin. Prispevek za celotni tečaj znaša le 100 €, obravnavali pa bodo delovanje in vodenje zborov, dihalno in vokalno tehniko, osnove dirigiranja, zborovsko literaturo ter razne instrumente.