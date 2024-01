Na Višji šoli za gospodarske poklice Št. Peter je potekal Govorniški natečaj slovenskih in dvojezičnih višjih šol na Koroškem, ki ga organizirata KKZ in NSKS. V finale je prišlo šest dijakinj in dijakov, šestčlanska komisija pa je prvo mesto podelila Maksu Rozmanu, drugi mesti pa sta zasedla Dana Gregorič in Urh Sušnik. Zmagovalec bo svoj govor predstavil v okviru Tischlerjeve nagrade 22. januarja.

Kot finalisti so nastopili: Dana Gregorič, 7.a ZG/ZRG za Slovence, Mojca Prosen, 2. letnik Višje šole za gospodarske poklice. Maks Rozman, 7.b ZG/ZRG za Slovence, Leja Globočnik, 3. letnik Dvojezične trgovske akademije, Urh Sušnik, 5. letnik Dvojezične trgovske akademije in Ana Voronina, 5. letnik Višje šole za gospodarske poklice.

Posebnost izida je, da si 2. mesto delita dva kandidata in da žirija tretjega mesta ni podelila. Člani žirije so bili: Vincenc Gotthardt, Sara Pan, Jurij Perč, Martina Piko-Rustia, Nadja Volavšek-Kurasch in Miha Vrbinc.