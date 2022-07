Dijakinje in dijaki Dvojezične trgovske akademije (HAK-TAK) so se udeležili tekmovanja poslovnih idej. S projektom predelave človeških izločkov v gnojila za živilsko industrijo, imenovnanim »make shit happen«, so osvojili prvo mesto.

Dunaj Konec meseca junija je bil v avstrijskem glavnem mestu Moonshot Pirates Bootcamp, štiridnevni kamp, namenjen razvoju in realizaciji poslovnih idej. Organiziralo ga je podjetje bivšega absolventa HAK-TAK Marka Londe-Hascheja. Ekipo HAK-TAK so sestavljali Enej Juvan, Leja Hribar in Matic Vesel, del njihove ekipe pa je bila tudi Nada Antonia iz Bolgarije.

Marko Londa o mreži Moonshot Pirates pravi, da so vanjo vključeni mladi iz 118 držav sveta, ki želijo narediti nekaj dobrega za svet, pa tudi preko 300 mentorjev. Junijskega kampa se je udeležilo 25 mladih, organizator inkubatorja idej bodočih podjetnikov pa dodaja, da v poslovnem svetu preživi le deset odstotkov vseh idej za poslovne projekte.

Gnoj je zlato

Na Dunaj so mladi prispeli s poslovno idejo, ki bo človeštvu pomagala v boju z odpadki, pa tudi pri reševanju energetske krize. Odpadki vseh vrst imajo velik potencial za ponovno uporabo in že danes tvorijo majhen, a pomemben ekonomski sektor, ki bo v prihodnosti samo še rastel. Kot pravi dijak Matic Vesel, član zmagovalne ekipe, bi lahko njihov projekt »make shit happen« v temelju spremenil pogled družbe na to, kaj odpadki v resnici so. Ekipa HAK-TAK je razvila sistem, po katerem bi iz človeških izločkov s posebnim procesom anaerobne obdelave pridobili bioplin metan, pa tudi natrij in žveplo, iz katerih bi lahko proizvajali gnojila za živilsko industrijo. Bioplin pa je trajnostni vir energije za ogrevanje ali prevoz, ki nima CO 2 emisij.

Med štiridnevnim trajanjem Moonshot Pirates Bootcamp je ekipa HAK-TAK izvedela, da so podobni sistemi že v uporabi na Dunaju, kar dokazuje tehnično izvedljivost njihove ideje. Seznanili so se tudi s problematiko neobstoječih kanalizacijskih sistemov v državah globalnega juga, kjer je pomanjkljiva higiena vzrok kar 80 odstotkov vseh bolezni. Projekt »make shit happen« bi lahko pomagal predvsem njim, a tudi nam. Z izgradnjo boljših kanalizacijskih sistemov bi odpadke laže spreminjali v energijo, pridobljeno na okolju prijazen način. Dodatna prednost njihove poslovne ideje oz. sistema je tudi v proizvodnji gnojil (natrij, žveplo), ki lahko pomagajo v času, ko se sintetično proizvedena gnojila dražijo, z njimi pa tudi živila oz. hrana.

Ekipo HAK-TAK so v štirih dneh spremljali mentorji, ki so mlade vodili skozi proces predstavljanja in realizacije njihove poslovne ideje. S pomočjo skupinskega dela in izvrstnih mentorjev je projekt »make shit happen« osvojil prvo mesto. Mladi s HAK-TAK so z zmago osvojili izlet v München, kjer bodo spoznavali najzanimivejše tehnologije prihodnosti.