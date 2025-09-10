Zilja, Rož, Podjuna – skupna pot, skupni cilji?

Kolesarjenje se je z majhno zamudo začelo na šmohorski železniški postaji. Točen odhod je bil tudi v sledečih dneh določen izziv. Na prvem postanku so tri kolesarke pričakali člani Športnega društva Zahomec in SPD Zila. Najintenzivneje se je tam razpravljalo o šolstvu in učenju slovenščine, ki je povezana z določeno zavednostjo in predvsem dobrim učnim pristopom v šolah. Ta tematika se je pojavljala na vseh postojankah. Potreba po dobrem izobraževalnem sistemu v slovenščini se je izkazala za najbolj gorečo.
Naslednjega dne se je pridružilo že nekaj več kolesarjev. Iz Zahomca so krenili nekateri v boljši, drugi v slabši formi. Pomagal je magnezij, ki ga je ekipa z avtomobilom priskrbela za potujoče. Naslednja postaja: Šentjakob. Ob golažu in pogovoru se je zbralo skoraj 30 oseb. Brez omahovanja so se spustili v pogovor o policijski raciji na Antifašističnem taboru. Vprašanj je bilo veliko, ljudje so kazali ogorčenje nad dogodkom in delili svoje razumevanje stvari, ki so jim v podobnih oblikah poznane iz lastnih izkušenj. Vedno spet so razni pozamezniki na celotni poti izjavljali, da jih pogosto označujejo za ekstremne, v preteklosti tudi za komuniste, in to samo zato, ker so pristali na obljubljeno in na pravni podlagi zagotovljeno pravico. Posebej starejša generacija je poudarila, da imajo takšna označevanja dolgo zgodovino. Načeli so tudi tematiko zastopstva in organiziranosti manjšine, v to tematiko pa so se najbolj poglobili v Dobrli vasi, kamor je ekipa Kološka krenila v nedeljo zjutraj. V kulturnem domu so se kolesarji pogovarjali predvsem z mladimi, ki imajo tam tudi svoj prostor in ga lahko sami oblikujejo. Kot ovira in muka med mladimi so se izkazali predsodki do drugih skupin, kar jih seveda ločuje. Eden od razlogov je pomanjkanje neposrednega stika med skupinami. Kološka je v neki meri prav to skušala doseči in povabiti vsaj na skupno pot.
Udeležil sem se kolesarske akcijie, ker sem videl možnost, da lahko povežem prijetno s prijetnim, saj osebno rad kolesarim, še sploh pa s prijetno družbo. Štartal sem v Zahomcu in skupaj z drugimi kolesaril do cilja, Pliberka. Zanimivo je bilo slišati pričanja o situaciji manjšine, izzivi so pa podobni. Najbolj važen aspekt pri tej akciji je bil zame, da smo prišli v pogovor ne glede na različna prepričanja. Samo če se ljudje poznajo med sabo, lahko spet zraste nekaj novega.
Meni je bila ideja všeč – peljati se po Koroškem in se z ljudmi pogovarjati o potrebah, željah in aktualnih temah manjšine. Lepo je bilo tudi druženje, iskanje poti in spoznavanje različnih regij. Srečali smo predstavnike slovenskih društev na Zilji, v Rožu in v Podjuni, kjer so izzivi zelo različni. Na Zilji je na primer težava, da je veliko otrok prijavljenih k dvojezičnemu pouku, doma pa slovenščine ne znajo. Ti bi potrebovali drugačne učbenike in lažje pristope. V Dobrli vasi smo spoznali veliko mladih, ki so aktivni v društvu Srce in imajo celo svoj prostor za srečavanja. Kološko zaključujem s pozitivnim občutkom. Smo zelo različni, imamo različne položaje, a delamo za isti cilj in imamo iste predstave. Okrepiti se moramo in čim več sodelovati.
Veseli smo, da smo lahko študente sprejeli v Pliberku v kulturnem domu, kjer smo zanje pripravili malico. Mnenja sem, da glavni izziv narodne skupnosti zelo dobro opiše stavek »z jezikom smo ali nismo«. Lepo je, da so razne akcije, a najbolj pomembno bo, da se slovenščino goji in govori v družinah.
Zanimivo se mi je zdelo, ker študentje gledajo z nekakšno distanco na situacijo na Koroškem in iščejo tudi kontakt z ljudmi, ki morda slovenščine ne obvladajo več ali so se asimilirali. Vprašanje je, kako te ljudi motivirati, da se bi spet naučili slovensko. Mislim, da je pomembno, da jezik transportiramo pozitivno.
Komentar Mira Gabriel, poletna sodelavka:
Akcijo smo priredili, ker smo hotele na Dunaju živečo mladino privabiti v fizično bližino različnih slovenskih skupnosti, bližino, ki jo ponavadi gojimo samo v srcih, in možnost za to bližino ponuditi tudi tistim, ki bi jo radi občutili. Hkrati pa nas do takšne ideje privede misel, da je izzivov za slovensko manjšino preveč in da potekajo na mnogih področjih. To po mojem mnenju kliče po tem, naj se kot slovenska skupnost smiselno organiziramo, če je naš skupni cilj ta, da se slovenščina in z njo naše skupnosti dejansko ohranijo. Cilj je menda isti, pot do tega pa je odvisna od politične kulture, ki je predpogoj za obstoj žive demokracije. Izhajajoč iz tega se nam je zdelo smiselno začeti z izmenjavo s skupnostmi, ki imajo neprecenljive izkušnje, zgodbe in drže, brez katerih le težko nadaljuješ miselne in praktične procese. Vpogledi v slovenske skupnosti, ki smo jih dobili tekom treh dni, so kljub kratkosti zelo globoki, vtisi so prodorni in dajejo zagon za naprej. S hvaležnostjo in lepimi spomini nas akcija zapušča v preteklost.
