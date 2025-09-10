Zilja, Rož, Podjuna – skupna pot, skupni cilji?

Naslednjega dne se je pridružilo že nekaj več kolesarjev. Iz Zahomca so krenili nekateri v boljši, drugi v slabši formi. Pomagal je magnezij, ki ga je ekipa z avtomobilom priskrbela za potujoče. Naslednja postaja: Šentjakob. Ob golažu in pogovoru se je zbralo skoraj 30 oseb. Brez omahovanja so se spustili v pogovor o policijski raciji na Antifašističnem taboru. Vprašanj je bilo veliko, ljudje so kazali ogorčenje nad dogodkom in delili svoje razumevanje stvari, ki so jim v podobnih oblikah poznane iz lastnih izkušenj. Vedno spet so razni pozamezniki na celotni poti izjavljali, da jih pogosto označujejo za ekstremne, v preteklosti tudi za komuniste, in to samo zato, ker so pristali na obljubljeno in na pravni podlagi zagotovljeno pravico. Posebej starejša generacija je poudarila, da imajo takšna označevanja dolgo zgodovino. Načeli so tudi tematiko zastopstva in organiziranosti manjšine, v to tematiko pa so se najbolj poglobili v Dobrli vasi, kamor je ekipa Kološka krenila v nedeljo zjutraj. V kulturnem domu so se kolesarji pogovarjali predvsem z mladimi, ki imajo tam tudi svoj prostor in ga lahko sami oblikujejo. Kot ovira in muka med mladimi so se izkazali predsodki do drugih skupin, kar jih seveda ločuje. Eden od razlogov je pomanjkanje neposrednega stika med skupinami. Kološka je v neki meri prav to skušala doseči in povabiti vsaj na skupno pot.